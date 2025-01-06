NBC узнал о двух прощальных речах Байдена

Действующий президент США Джо Байден планирует два раза выступить с речью перед тем, как покинуть офис, чтобы обозначить ключевые вехи своей более чем пятидесятилетней политической деятельности. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Первая речь будет сосредоточена на внешней политике, Байден заявит, что США становятся сильнее, инвестируя в альянсы по всему миру. Он расскажет о своих усилиях по укреплению НАТО и отношений со странами Индо-Тихоокеанского региона, коснется поддержки Украины.

Первую речь он озвучит после 12 января, вернувшись из Италии.

Источники утверждают, что после этого президент обратится к нации с прощальной речью, в которой он затронет десятилетия своей работы на государственной службе, включая четыре года в Белом доме.

Первое выступление Байдена в 2025 году состоялось на брифинге, в ходе которого он затронул теракт в Новом Орлеане, произошедший 1 января. Политик рассказал, что мужчина, врезавшийся в толпу, мог дистанционно взорвать два других близлежащих места.