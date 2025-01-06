Судебные приставы приступили к процедуре конфискации имущества бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова на почти 24 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Изъятию подлежит имущество и денежные средства Абызова на сумму 23,5 млрд руб., а также исполнительские сборы и долг в размере 2,4 млрд руб.

Против него было открыто семь исполнительных производств за период с 2020 по конец 2024 года. Общая задолженность бывшего министра достигает 28 млрд руб.

Абызова задержали сотрудники ФСБ в марте 2019 года. В обвинении на 122 листах указывалось, что бывший министр причастен к созданию преступного сообщества, мошенничеству в особо крупном размере, отмыванию денег, полученных преступным путем, а также к коммерческому подкупу и незаконной предпринимательской деятельности. В декабре 2033-го приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в 80 млн руб. Также суд взыскал с него и других фигурантов дела 1,5 млрд руб.