 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Приставы получили возможность взыскивать долги в цифровых рублях

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

С 1 января судебные приставы получили возможность взыскивать долги с граждан в цифровых рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Приставы могут снять в счет долга рубли с цифровых кошельков в случаях, когда на обычных счетах достаточные средства в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлах отсутствуют.

На цифровые кошельки при этом, в отличие от обычных банковских счетов, не распространяется ограничение, позволяющее сохранить средства в размере прожиточного минимума, которые приставы взыскать не могут.

В ФССП сообщили о плане взыскать ₽1,6 млрд долгов Мавроди
Общество
Сергей Мавроди

РБК направил запрос в ФССП.

Цифровой рубль — это еще одна форма национальной валюты России, помимо наличных и безналичных рублей, выпускаемая Банком России. Эта форма представляет собой уникальный электронный код — токен, созданный с использованием технологии блокчейн. Хранение и оборот этих токенов будет происходить на специально созданной для этого платформе Банка России.

Широкое использование цифровой национальной валюты планируется запустить с 1 июля 2025 года, сообщал ЦБ.

11 декабря 2024 года Минюст предложил ввести годовую отсрочку на взыскание долгов с граждан и сделать услуги приставов платными для профессиональных взыскателей. В пояснительной записке говорилось, что кредиторы не используют досудебные меры по взысканию долгов, вместо них используя для получения прибыли ресурсы и полномочия органов принудительного исполнения.

Читайте РБК в Telegram

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФССП Долги цифровой рубль
Материалы по теме
В ФССП заявили, что побудили Нурмагомедова погасить долг по налогам
Спорт
В ФССП сообщили о плане взыскать ₽1,6 млрд долгов Мавроди
Общество
ФССП объяснила техническим сбоем просьбу вернуть отсуженные ₽500 тыс.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Ефимов заявил о реорганизации участков в Зеленограде городским операторомГород, 12:07
Почему я больше не продаю на маркетплейсах: история предпринимателяPro, 12:05
Генералы, врачи и Стрелков — главные уголовные дела и приговоры 2024 годаОбщество, 12:01 
Приставы получили возможность взыскивать долги в цифровых рубляхФинансы, 11:44
Как ошибка в таблице Excel заставила MI5 следить не за темиPro, 11:38
Главы МИД ФРГ и Франции прибыли с необъявленным визитом в ДамаскПолитика, 11:30
В зону военной операции доставили частицу мощей Ильи МуромцаПолитика, 11:19
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как государство влияет на наши решения о деньгах, здоровье и свободеPro, 11:13
ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Запорожье агента ГУР УкраиныПолитика, 11:07
Закон о тишине — 2025: до которого часа можно шуметьНедвижимость, 11:03
«Животный» взгляд на события в мире в 2024 году. ФотогалереяОбщество, 11:00 
Небензя не увидел ничего интересного в сигналах команды Трампа по УкраинеПолитика, 10:57
Какие квартиры не подходят для инвестирования и при чем здесь ликвидностьPro, 10:51
В Турции возникли проблемы со снятием наличных через банкоматыЭкономика, 10:38