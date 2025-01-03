Приставы получили возможность взыскивать долги в цифровых рублях
С 1 января судебные приставы получили возможность взыскивать долги с граждан в цифровых рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Приставы могут снять в счет долга рубли с цифровых кошельков в случаях, когда на обычных счетах достаточные средства в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлах отсутствуют.
На цифровые кошельки при этом, в отличие от обычных банковских счетов, не распространяется ограничение, позволяющее сохранить средства в размере прожиточного минимума, которые приставы взыскать не могут.
РБК направил запрос в ФССП.
Цифровой рубль — это еще одна форма национальной валюты России, помимо наличных и безналичных рублей, выпускаемая Банком России. Эта форма представляет собой уникальный электронный код — токен, созданный с использованием технологии блокчейн. Хранение и оборот этих токенов будет происходить на специально созданной для этого платформе Банка России.
Широкое использование цифровой национальной валюты планируется запустить с 1 июля 2025 года, сообщал ЦБ.
11 декабря 2024 года Минюст предложил ввести годовую отсрочку на взыскание долгов с граждан и сделать услуги приставов платными для профессиональных взыскателей. В пояснительной записке говорилось, что кредиторы не используют досудебные меры по взысканию долгов, вместо них используя для получения прибыли ресурсы и полномочия органов принудительного исполнения.
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