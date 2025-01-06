WSJ рассказала о «пробках» на космодромах США

В США растет спрос на космические пуски, но имеющаяся инфраструктура не справляется с нагрузкой. Эксперты предупреждают, что авария или природный катаклизм могут на годы вывести из строя любой из важнейших космодромов

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Космодромы на территории США столкнулись с рекордным спросом, в связи с чем могут образоваться «пробки» из желающих запустить космические аппараты, пишет Wall Street Journal.

Большинство запусков приходится только на три площадки, расположенные во Флориде и Калифорнии. Аналитики прогнозируют увеличение их загруженности, поскольку компании и профильные государственные ведомства планируют наращивать количество запусков.

Крупное погодное явление или авария могут вывести любой из крупнейших космодром на месяцы или годы, предупредил Джордж Нилд, прежде курировавший космонавтику в Федеральном управлении гражданской авиации. Он добавил: «Мы настолько зависим от космоса, что класть все яйца в одну корзину — рискованная стратегия»

Несколько менее крупных космодромов пытаются воспользоваться кризисом, создавшимся на основных американских площадках. Тихоокеанский космодромный комплекс на Аляске никогда не осуществлял более трех запусков за год. Сейчас его руководство пытается добиться федерального разрешения для 25 запусков в год.

Как правило, запуски ракет проводятся в прибрежных зонах, чтобы исключить риск падения ракет и их обломков на населенные пункты. Создание новых стартовых площадок в таких зонах сопряжено с трудностями, поскольку местные жители часто выступают против строительства.

В 2023 году в США был поставлен рекорд: 145 запусков достигли орбиты, что впятеро больше результата 2017 года, подсчитал астрофизик Джонатан Макдауэлл. Почти все — 134 запуска — осуществил мировой лидер в производстве ракет компания SpaceX.