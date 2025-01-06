В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопада

В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации в связи со снегопадом. Сообщение о распоряжении мэра города Мюриэль Боузер опубликовано на ее официальном сайте.

Режим ЧС будет действовать в столице США до конца вторника 7 января. Владельцам автомобилей запретили парковаться на маршрутах движения экстренных служб.

Накануне американские метеорологи предупредили о мощнейшем за десять лет снегопаде, который накроет США. Снежная буря затронет по меньшей мере 12 штатов и около 62 млн американцев.

По информации CNN, причиной шторма, который движется с запада на восток США, стал мощный поток влажного воздуха, пришедший из Мексиканского залива.