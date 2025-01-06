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Общество ,  
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В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за снегопада

В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации в связи со снегопадом. Сообщение о распоряжении мэра города Мюриэль Боузер опубликовано на ее официальном сайте.

Режим ЧС будет действовать в столице США до конца вторника 7 января. Владельцам автомобилей запретили парковаться на маршрутах движения экстренных служб.

Метеорологи предупредили о мощнейшем за десять лет снегопаде в США
Общество
Фото:Nica Lacasa / Keystone Press Agency / Global Look Press

Накануне американские метеорологи предупредили о мощнейшем за десять лет снегопаде, который накроет США. Снежная буря затронет по меньшей мере 12 штатов и около 62 млн американцев. 

По информации CNN, причиной шторма, который движется с запада на восток США, стал мощный поток влажного воздуха, пришедший из Мексиканского залива.

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Теги
Вашингтон режим ЧС снегопад снежная буря
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