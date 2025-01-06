В зоне военной операции погиб поэт-песенник Олег Гегельский

В зоне военной операции в возрасте 60 лет погиб поэт и автор текстов песен российских артистов Олег Гегельский. Об этом сообщила RT его супруга.

Гегельский подписал контракт на прохождение военной службы в сентябре 2024 года. Со слов супруги, о своем решении он никому не сообщил. Она уточнила, что Гегельский погиб 3 января от смертельного ранения, полученного при артиллерийском обстреле.

«Его отправили на задание. Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало», — рассказала жена погибшего.

Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Олег Гегельский родился в 1964 году в городе Черкассы Украинской ССР. Его стихи стали текстами песен Николая Носкова, Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной, Любови Успенской, Анжелики Варум и других исполнителей российской эстрады. У поэта остался десятилетний сын.