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Военная операция на Украине ,  
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В зоне военной операции погиб поэт-песенник Олег Гегельский

Сюжет
Военная операция на Украине

В зоне военной операции в возрасте 60 лет погиб поэт и автор текстов песен российских артистов Олег Гегельский. Об этом сообщила RT его супруга.

Гегельский подписал контракт на прохождение военной службы в сентябре 2024 года. Со слов супруги, о своем решении он никому не сообщил. Она уточнила, что Гегельский погиб 3 января от смертельного ранения, полученного при артиллерийском обстреле.

«Его отправили на задание. Они ехали на машине по так называемым серым зонам и попали под артобстрел. Так его не стало», — рассказала жена погибшего.

Гегельский служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

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Фото:Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Олег Гегельский родился в 1964 году в городе Черкассы Украинской ССР. Его стихи стали текстами песен Николая Носкова, Валерия Леонтьева, Ларисы Долиной, Любови Успенской, Анжелики Варум и других исполнителей российской эстрады. У поэта остался десятилетний сын.

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Валерий Леонтьев

певец, композитор, актер
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Лариса Долина

певица, преподаватель
10 сентября 1955 года
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