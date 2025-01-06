Эмиратский самолет прервал взлет из Австралии из-за дыма под фузеляжем

Боинг EY 461, направлявшийся из австралийского Мельбурна в эмиратский Абу-Даби прервал взлет по техническим причинам, передает The National.

Взлет был отменен из-за появления дыма под самолетом. На борту находился 271 пассажир, никто не пострадал. Инцидент произошел вечером 5 января.

«Летный экипаж принял решение прекратить взлет по техническим причинам, воздушное судно было благополучно остановлено на взлетно-посадочной полосе, и в качестве меры предосторожности были задействованы аварийные службы», — передает издание сообщение Etihad Airways.

Etihad Airways — национальный авиаперевозчик ОАЭ.

Накануне самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Египте через десять минут после взлета, на борту находилось 236 пассажиров. Причиной отмены взлета стало срабатывание сигнала о неисправности двигателя.