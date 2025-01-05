В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта

Севастополь (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в официальном телеграм-канале.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении ведомства.

Причины паузы в работе транспорта не уточняются.

Сообщение было опубликовано в 21:28. Спустя 26 минут, в 21:54 движение возобновили.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев ввел режим ЧС в связи с разливом мазута из потерпевших крушение танкеров. Он сообщил, что массового загрязнения нет, но в разных местах обнаруживаются следы мазута.