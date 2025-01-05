В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в официальном телеграм-канале.
«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении ведомства.
Причины паузы в работе транспорта не уточняются.
Сообщение было опубликовано в 21:28. Спустя 26 минут, в 21:54 движение возобновили.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев ввел режим ЧС в связи с разливом мазута из потерпевших крушение танкеров. Он сообщил, что массового загрязнения нет, но в разных местах обнаруживаются следы мазута.
Читайте РБК в Telegram.
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
Шольц прокомментировал возможную поездку в Москву
Как выглядит Нотр-Дам после восстановления. Видео
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов