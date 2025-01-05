Вблизи центрального пляжа Анапы нашли новое нефтяное пятно
В 1,5 км от берега центрального пляжа Анапы обнаружили новое пятно мазута, сообщили в МЧС.
«Обнаружено маслянистое пятно в сторону поселка Витязево. Специалисты Морспасслужбы приступили к сбору нефтеводяной смеси», — сказано в сообщении.
Наличие нефтепродуктов было выявлено также в Крыму в районе бухты Капсель — там обнаружили загрязненный участок песка протяженностью 2 км. На месте работают 40 человек и 6 единиц техники.
С начала работ в Крыму было обследовано 72 км берега и очищено более 70 км территории, а также вывезено 9 тыс. 158 мешков отходов, вывезено более 102 тыс. тзагрязненного песка и грунта.
Разлив нефтепродуктов произошел вследствие крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря. Большая часть мазута вылилась в на побережье Краснодарского края близ Анапы, менее значительные загрязнения были обнаружены в Крыму.
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