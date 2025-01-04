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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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В природном заповеднике в Крыму нашли новый выброс мазута

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Крушение танкеров в Керченском проливе

В природном заповеднике в Крыму нашли новый выброс мазута
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В Керченском проливе, где продолжается ликвидация последствий катастрофы танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», приведшей к загрязнению мазутом моря и пляжей, обследовано 715 кв. км акватории, сообщили в МЧС. 

К настоящему моменту на Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс. т грунта, загрязненного мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе, отчитались в ведомстве. В МЧС добавили, что в Керченском проливе собрано 25 т нефтеводяной смеси.

В Крыму на сегодняшний день очищается 15 км береговой линии. Очистительные работы проводятся в том числе на двух вновь выявленных участках выброса мазута — более 2 км в селе Яковенково и более 4 км в районе природного заповедника «Опукский».

В природном заповеднике в Крыму нашли новый выброс мазута

«Это все пока не носит характера массового загрязнения, тем не менее следы мазута появляются, остаются на камнях. Конечно, их надо будет ликвидировать. Побережье достаточно обширное. Сегодня мы в рамках штаба организуем, условно говоря, разбивку на территории. <...> Дозакуплена часть необходимых средств: <...> все, что было опробовано в Краснодарском крае при уборке мазута. <...> Будем волонтерские группы привлекать, будем оперативно убирать побережье. <...> Надеемся, что это будет иметь эпизодический, [а] не массовый характер», — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в Telegram.

Мазутное пятно от потерпевших крушение танкеров добралось до Севастополя
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Накануне мазутное пятно было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту у Севастополя. Кроме того, нашлось несколько испачканных мазутом птиц.

Разлив нефтепродуктов произошел после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря. Большая часть утекшего мазута была обнаружена на побережье Краснодарского края вблизи Анапы, несколько загрязненных участков были зафиксированы в Крыму.

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Теги
Кубань Краснодарский край Крым мазут загрязнение Севастополь Черное море
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В Авачинской бухте на Камчатке произошел разлив мазута
Общество
Мазутное пятно от потерпевших крушение танкеров добралось до Севастополя
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В Крыму собрали мазут после крушения танкеров на 4 км берега
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