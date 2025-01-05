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Общество ,  
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В Абхазии объявили траур из-за гибели пяти девочек при пожаре

Абхазия
Абхазия (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В понедельник, 6 января, в Абхазии объявлен траур из-за гибели при пожаре в селе Папанырхуа Галского района пяти детей. Как передает «Апсныпресс», указ об этом подписал и.о. президента Бадра Гунба.

Из-за траура во всех госучреждениях будут приспущены флаги. Кроме того, на телевидении и по радио отменят развлекательные передачи.

В Абхазии при пожаре погибли пятеро детей
Общество
Фото:МЧС Республики Абхазия

Пожар в частном доме в Папанырхуа произошел 5 января. Девочки, которым было от восьми месяцев до восьми лет, остались дома с бабушкой, пока их мать была в больнице, а отец ее навещал. По предварительным данным МЧС, пожар произошел из-за того, что пожилая женщина «при растопке печи спутала керосин с бензином». Сама она выжила.

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