В Курской области сбили три украинские ракеты
Власти Курской области за период с 13:50 до 14:30 мск сообщили о трех сбитых украинских ракетах, свидетельствуют данные телеграм-канала оперативного штаба региона.
Минобороны также сообщало о сбитых над регионом беспилотниках. Около 13:00 в ведомстве заявили о двух уничтоженных над Курской областью дронах, а позднее сообщили, что уничтожены еще «два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей».
В Курской области с начала суток уже 14 раз объявлялась ракетная опасность и один раз опасность атаки беспилотников, свидетельствуют данные оперштаба. Власти также сообщали о работе ПВО.
Минобороны России сообщило, что ВСУ утром 5 января для остановки наступления российских войск на курском направлении предприняли попытку контратаки. Украинские силы пытались пойти в контратаку в районе хутора Бердин, ее проводила штурмовая группа в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Российские войска нанесли штурмовой группе поражение.
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