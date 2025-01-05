В Курской области сбили три украинские ракеты

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Власти Курской области за период с 13:50 до 14:30 мск сообщили о трех сбитых украинских ракетах, свидетельствуют данные телеграм-канала оперативного штаба региона.

Минобороны также сообщало о сбитых над регионом беспилотниках. Около 13:00 в ведомстве заявили о двух уничтоженных над Курской областью дронах, а позднее сообщили, что уничтожены еще «два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей».

В Курской области с начала суток уже 14 раз объявлялась ракетная опасность и один раз опасность атаки беспилотников, свидетельствуют данные оперштаба. Власти также сообщали о работе ПВО.

Минобороны России сообщило, что ВСУ утром 5 января для остановки наступления российских войск на курском направлении предприняли попытку контратаки. Украинские силы пытались пойти в контратаку в районе хутора Бердин, ее проводила штурмовая группа в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. Российские войска нанесли штурмовой группе поражение.