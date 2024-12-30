Акции главного производителя пива Турции обрушились после решения Путина
Акции турецкой компании Anadolu Efes упали на 9,98%, до $212,8, на Стамбульской фондовой бирже (Borsa İstanbul), передает Bloomberg.
Обрушение стоимости акций началось примерно в 17:20 мск, сразу после того, как стало известно о решении российского президента передать акции российского актива компании — доли в пивоваренной AB InBev Efes — во временное управление ГК «Вместе».
В последний час работы брокеры в основном избавлялись от акций Anadolu Efes. В 18:00 мск торги на бирже прекратились. В последний раз стоимость акций Anadolu Efes снижалась до такого уровня 4 декабря.
Anadolu Efes — крупнейший производитель пива в Турции, пятая по величине пивоваренная компания в Европе и десятая в мире по объему производства, утверждается на сайте компании.
AB InBev Efes была совместным предприятием Anadolu Efes и бельгийской AB InBev для работы на российском рынке. К концу 2024 года она оставалась последней пивоваренной компанией среди крупнейших, которая находилась под контролем иностранного бизнеса. Среди ее брендов: Bud, Hoegaarden, Stella Artois, Löwenbräu, «Клинское», «Сибирская корона», «Т».
Турецкая компания пыталась выкупить долю бельгийского партнера. В августе правительственная комиссия не одобрила структуру сделки. В октябре 2024-го Anadolu Efes договорилась с AB InBev о новой конфигурации соглашения. Согласно их договоренности, турецкая компания станет полным владельцем российского бизнеса, но продаст долю в их совместном украинском бизнесе.
По сведениям Patronlar Dünyası, сделку удалось согласовать в устной форме и Anadolu Efes должна была стать 100-процентным собственником AB InBev Efes.
В 2023 году выручка AB InBev Efes выросла на 11,4%, до 108,6 млрд руб., чистая прибыль — до 16,7 млрд руб.
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