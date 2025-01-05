Хинштейн встретился с замглавы Минобороны Евкуровым в Курске
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел встречу с замминистра обороны России генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сам Хинштейн сообщил в телеграм-канале.
«По понятным причинам о деталях разговора распространяться не буду», — написал он и пообещал, что курское правительство «сделает все возможное» для помощи Вооруженным силам России.
Хинштейн отметил, что перед поездкой в Курск замминистра посещал Белгород.
Евкуров в августе был назначен замруководителя Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий. В декабре президент Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии.
В Курской области с момента вторжения украинских подразделений на приграничные территории региона 6 августа 2024 года продолжаются бои. Хинштейн был назначен врио губернатора области в декабре. До этого он был депутатом Госдумы от «Единой России» и главой думского комитета по информационной политике.
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