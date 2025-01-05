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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн встретился с замглавы Минобороны Евкуровым в Курске

Сюжет
Военная операция на Украине
Юнус-Бек&nbsp;Евкуров&nbsp;и Александр Хинштейн
Юнус-Бек Евкуров и Александр Хинштейн (Фото: Hinshtein / Telegram)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел встречу с замминистра обороны России генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сам Хинштейн сообщил в телеграм-канале.

«По понятным причинам о деталях разговора распространяться не буду», — написал он и пообещал, что курское правительство «сделает все возможное» для помощи Вооруженным силам России.

Хинштейн отметил, что перед поездкой в Курск замминистра посещал Белгород.

Евкуров в августе был назначен замруководителя Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий. В декабре президент Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии.

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Политика
Александр Хинштейн

В Курской области с момента вторжения украинских подразделений на приграничные территории региона 6 августа 2024 года продолжаются бои. Хинштейн был назначен врио губернатора области в декабре. До этого он был депутатом Госдумы от «Единой России» и главой думского комитета по информационной политике.

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Юнус-Бек Евкуров Александр Хинштейн Курская область Минобороны встреча
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Юнус-Бек Евкуров фото

Юнус-Бек Евкуров

военный, замминистра обороны России, генерал армии
30 июля 1963 года
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