Хинштейн встретился с замглавы Минобороны Евкуровым в Курске

Юнус-Бек Евкуров и Александр Хинштейн (Фото: Hinshtein / Telegram)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел встречу с замминистра обороны России генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сам Хинштейн сообщил в телеграм-канале.

«По понятным причинам о деталях разговора распространяться не буду», — написал он и пообещал, что курское правительство «сделает все возможное» для помощи Вооруженным силам России.

Хинштейн отметил, что перед поездкой в Курск замминистра посещал Белгород.

Евкуров в августе был назначен замруководителя Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий. В декабре президент Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии.

В Курской области с момента вторжения украинских подразделений на приграничные территории региона 6 августа 2024 года продолжаются бои. Хинштейн был назначен врио губернатора области в декабре. До этого он был депутатом Госдумы от «Единой России» и главой думского комитета по информационной политике.