Мост в Орегоне обрушился при движении грузового поезда, один вагон упал в реку

Вагон грузового поезда упал в реку при обрушении моста в Орегоне

В США обрушился эстакадный мост, когда по нему шел грузовой поезд, один из 19 вагонов с карбамидом упал в реку Мэри, передает телеканал KPTV.

Инцидент произошел у города Корваллис в штате Орегон. Никто не пострадал, однако полиция призвала жителей избегать вхождения в реку из-за возможного попадания вещества в воду, отмечает канал.

Сейчас правоохранительные органы ведут расследование причин обрушения моста и выясняют обстоятельства произошедшего.

Карбамид (мочевина) — химическое соединение, диамид угольной кислоты, в основном используемый как азотное удобрение.

В октябре с рельсов сошел пассажирский поезд в Норвегии. Инцидент произошел в центральной части страны в муниципалитете Хемнес. Пострадали несколько человек.