 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вагон грузового поезда упал в реку при обрушении моста в Орегоне

Мост в Орегоне обрушился при движении грузового поезда, один вагон упал в реку

В США обрушился эстакадный мост, когда по нему шел грузовой поезд, один из 19 вагонов с карбамидом упал в реку Мэри, передает телеканал KPTV.

Инцидент произошел у города Корваллис в штате Орегон. Никто не пострадал, однако полиция призвала жителей избегать вхождения в реку из-за возможного попадания вещества в воду, отмечает канал.

Грузовой поезд сошел с рельсов под Белгородом «из-за вмешательства»
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сейчас правоохранительные органы ведут расследование причин обрушения моста и выясняют обстоятельства произошедшего.

Карбамид (мочевина) — химическое соединение, диамид угольной кислоты, в основном используемый как азотное удобрение.

В октябре с рельсов сошел пассажирский поезд в Норвегии. Инцидент произошел в центральной части страны в муниципалитете Хемнес. Пострадали несколько человек.

Читайте РБК в Telegram.

В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута

Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти

Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными

Российские теннисистки выиграли турнир WTA

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
грузовой поезд обрушение моста Орегон США удобрения
Материалы по теме
Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Монтана
Общество
В Мурманской области двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с грузовым
Общество
Грузовой поезд сошел с рельсов под Белгородом «из-за вмешательства»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Как сдавать и снимать жилье на длительный срок в 2025 годуPro, 10:01
В Китае из-за пожара на рынке погибли восемь человек. ВидеоОбщество, 09:45
Nike, Lego, Сoca-Cola: как бренды играют на чувствах зрителей в рекламеPro, 09:31
Вагон грузового поезда упал в реку при обрушении моста в ОрегонеОбщество, 09:21
Продавать на маркетплейсах станет дороже. Причина — налоговая реформаPro, 09:15
Эксперты описали двумя словами, что ждать от экономики России в 2025 годуЭкономика, 09:01
Что будет с акциями Сбербанка в 2025 году. Прогнозы экспертовИнвестиции, 09:00
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В аэропорту Казани ограничили полетыПолитика, 08:25
Заключенный из США попросил казнить его раньше назначенной датыОбщество, 08:14
Минобороны сообщило об уничтожении 61 беспилотника над Россией за ночьПолитика, 07:34
NYT сообщила о прибытии премьер-министра Италии в резиденцию ТрампаПолитика, 07:31
Украинские беспилотники атаковали Грайворон и два белгородских селаПолитика, 07:27
ТАСС узнал об изъятии имущества на ₽500 млн у экс-чиновника МинэкономикиПолитика, 07:21
Трамп назвал «очень большую ошибку» ВеликобританииПолитика, 07:11