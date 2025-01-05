Вагон грузового поезда упал в реку при обрушении моста в Орегоне
В США обрушился эстакадный мост, когда по нему шел грузовой поезд, один из 19 вагонов с карбамидом упал в реку Мэри, передает телеканал KPTV.
Инцидент произошел у города Корваллис в штате Орегон. Никто не пострадал, однако полиция призвала жителей избегать вхождения в реку из-за возможного попадания вещества в воду, отмечает канал.
Сейчас правоохранительные органы ведут расследование причин обрушения моста и выясняют обстоятельства произошедшего.
Карбамид (мочевина) — химическое соединение, диамид угольной кислоты, в основном используемый как азотное удобрение.
В октябре с рельсов сошел пассажирский поезд в Норвегии. Инцидент произошел в центральной части страны в муниципалитете Хемнес. Пострадали несколько человек.
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