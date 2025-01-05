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Военная операция на Украине ,  
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В Греции заявили о возможности обойтись без российского газа

Глава Gastrade: Греция может обойтись без российского газа
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Военная операция на Украине

Греция может обойтись без российского газа, заявил генеральный директор греческой компании Gastrade Костис Сифнеос. Его слова передает ERTNews.

«Спрос на газ на греческом рынке составляет около шести миллиардов кубометров, и возможности импорта без российского газа почти вдвое превышают потребности, которые могут быть у страны», — сказал Сифнеос.

Он добавил, что страна обладает высокой надежностью поставок, потому что имеет два терминала сжиженного природного газа, которые покроют потребности греческого рынка, если возникнут проблемы.

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1 января 2025 года между Москвой и Киевом истек договор на транзит российского газа через территорию Украины в Европу, заключенный пять лет назад. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не будет продлевать контракт. Москва также исключила продление действия соглашения, российские власти подчеркивали, что огаз может поставляться и по альтернативным маршрутам.

В случае отказа Греции от газа, поставляемого из России, власти страны должны будут «раскошелиться» ради своих политических соображений, заявил ранее посол России в Греции Андрей Маслов. По его словам, власти США поставили перед странами Европы задачу к 2027 году отказаться от российских энергоресурсов и правительство Греции регулярно делает на этом акцент. 

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Теги
российский газ Греция Военная операция на Украине Украина
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