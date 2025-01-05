Spiegel сообщил о возврате сил России к рубежу времен начала спецоперации

Российские силы в настоящий момент вернулись на рубежи, которые занимали во времена начала военной операции. Об этом сообщает Der Spiegel

Российские силы активно продвигаются в зоне военной операции и постепенно возвращают территории, утраченные на начальных этапах боев, пишет журнал. В частности, российская армия близка к тому, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской народными республиками, которые вошли в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года, отмечает издание.

Российское Минобороны в последние месяцы сообщило о взятии десятков населенных пунктов в Донбассе и Харьковской области. Президент Владимир Путин сообщил 16 декабря, что с начала 2024 года военные заняли 189 населенных пунктов.

Позднее, 31 декабря, "РИА Новости" со ссылкой на данные Минобороны сообщило, что военные установили контроль над 214 населенными пунктами в ходе военной операции на Украине и в Курской области за весь 2024 год. Больше всего населенных пунктов, 157, было взято под контроль в ДНР.