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Военная операция на Украине ,  
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Spiegel сообщил о возврате сил России к рубежу времен начала спецоперации

Spiegel: российские силы вернулись на рубежи времен начала военной операции
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Военная операция на Украине

Российские силы в настоящий момент вернулись на рубежи, которые занимали во времена начала военной операции. Об этом сообщает Der Spiegel

Российские силы активно продвигаются в зоне военной операции и постепенно возвращают территории, утраченные на начальных этапах боев, пишет журнал. В частности, российская армия близка к тому, чтобы установить полный контроль над Донецкой и Луганской народными республиками, которые вошли в состав России по итогам референдумов осенью 2022 года, отмечает издание.

Российское Минобороны в последние месяцы сообщило о взятии десятков населенных пунктов в Донбассе и Харьковской области. Президент Владимир Путин сообщил 16 декабря, что с начала 2024 года военные заняли 189 населенных пунктов.

Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ в Курской области
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Позднее, 31 декабря, "РИА Новости" со ссылкой на данные Минобороны сообщило, что военные установили контроль над 214 населенными пунктами в ходе военной операции на Украине и в Курской области за весь 2024 год. Больше всего населенных пунктов, 157, было взято под контроль в ДНР.

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