В Полтаве на Украине прогремел взрыв

В Полтаве на Украине раздался взрыв. Об этом сообщают «Суспільне» и «Страна».

Кроме того, взрывы прозвучали в Хмельницкой, Черниговской и Житомирской областях, пишет ТСН. «Суспiльне» также писало о взрыве в Ямполе Сумской области вечером 4 января.

В части этих регионов ночью объявляли воздушную тревогу. К 05:00 мск она сохранялась только в Сумской области и Никопольском районе Днепропетровской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.