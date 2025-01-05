В Полтаве на Украине прогремел взрыв
В Полтаве на Украине раздался взрыв. Об этом сообщают «Суспільне» и «Страна».
Кроме того, взрывы прозвучали в Хмельницкой, Черниговской и Житомирской областях, пишет ТСН. «Суспiльне» также писало о взрыве в Ямполе Сумской области вечером 4 января.
В части этих регионов ночью объявляли воздушную тревогу. К 05:00 мск она сохранялась только в Сумской области и Никопольском районе Днепропетровской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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