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Военная операция на Украине ,  
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В Полтаве на Украине прогремел взрыв

В Полтаве прогремел взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине

В Полтаве на Украине раздался взрыв. Об этом сообщают «Суспільне» и «Страна».

Кроме того, взрывы прозвучали в Хмельницкой, Черниговской и Житомирской областях, пишет ТСН. «Суспiльне» также писало о взрыве в Ямполе Сумской области вечером 4 января.

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В части этих регионов ночью объявляли воздушную тревогу. К 05:00 мск она сохранялась только в Сумской области и Никопольском районе Днепропетровской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Военная операция на Украине взрывы Украина Полтава
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