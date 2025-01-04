В Киеве прогремели взрывы
На левом берегу Киева сработала ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.
Он призвал жителей находиться в укрытиях.
«Суспільне» и РБК-Украина писали, что в украинской столице были слышны взрывы.
В городе объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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