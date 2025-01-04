В Киеве прогремели взрывы

На левом берегу Киева сработала ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

Он призвал жителей находиться в укрытиях.

«Суспільне» и РБК-Украина писали, что в украинской столице были слышны взрывы.

В городе объявлена воздушная тревога.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.