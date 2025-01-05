В Тбилиси прошел митинг оппозиции с требованием новых выборов
Акции протеста прошла в Тбилиси, проспект Руставели был перекрыт. Об этом сообщают телеканалы «Мтавари архи» и «Рустави 2».
Митингующие требовали проведения новых парламентских выборов и освобождения людей, задержанных во время протестов ранее. Акция проходит в 38-й день подряд, отмечают оба телеканала.
Протесты в Грузии начались в октябре 2024 года после победы правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Поводом для выступлений стало решение властей отложить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года.
В середине декабря в стране прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили. Решение было принято избирательной коллегией из 300 человек. Президента страны впервые избрали не в ходе прямых выборов. Действующая на тот момент глава государства Саломе Зурабишвили не признала итоги этого голосования.
30 декабря Кавелашвили заявил, что Грузия продолжит процесс евроинтеграции, и что спекуляции на эту тему служат для поляризации грузинского общества.
1 января протестующие в центре Тбилиси разместили на проспекте Руставели столы и принесли с собой угощения в честь Нового года.
Читайте РБК в Telegram.
В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута
Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти
Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Российские теннисистки выиграли турнир WTA
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов