В Тбилиси прошел митинг оппозиции с требованием новых выборов

Акции протеста прошла в Тбилиси, проспект Руставели был перекрыт. Об этом сообщают телеканалы «Мтавари архи» и «Рустави 2».

Митингующие требовали проведения новых парламентских выборов и освобождения людей, задержанных во время протестов ранее. Акция проходит в 38-й день подряд, отмечают оба телеканала.

Протесты в Грузии начались в октябре 2024 года после победы правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Поводом для выступлений стало решение властей отложить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года.

В середине декабря в стране прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили. Решение было принято избирательной коллегией из 300 человек. Президента страны впервые избрали не в ходе прямых выборов. Действующая на тот момент глава государства Саломе Зурабишвили не признала итоги этого голосования.

30 декабря Кавелашвили заявил, что Грузия продолжит процесс евроинтеграции, и что спекуляции на эту тему служат для поляризации грузинского общества.

1 января протестующие в центре Тбилиси разместили на проспекте Руставели столы и принесли с собой угощения в честь Нового года.