Лихачев аносировал появление АЭС в восьми регионах России
В ближайшие 15–20 лет восемь регионов России получат статус владеющих атомной энергетикой. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Всего восемь новых регионов будут обретать в течение ближайших 15-ти, 20-ти лет статус регионов, владеющих атомной энергетикой», — сказал Лихачев.
В частности, госкорпорация планирует в 30-е годы начать создавать мощности в Хабаровском крае, пояснил он. Кроме того, одна из задач «Росатома» — получить первые атомные киловатт-часы на Приморской АЭС к 2032 году, добавил Лихачев.
В апреле глава «Росатома» заявил, что в ближайшие 20 лет в стране необходимо построить более 40 источников атомной генерации, чтобы к 2045 году достичь, согласно указу президента, доли атома в энергобалансе 25%. Сейчас, по разным оценкам, она составляет 21–22%.
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