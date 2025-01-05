Лихачев аносировал появление АЭС в восьми регионах России

В ближайшие 15–20 лет восемь регионов России получат статус владеющих атомной энергетикой. Об этом заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Всего восемь новых регионов будут обретать в течение ближайших 15-ти, 20-ти лет статус регионов, владеющих атомной энергетикой», — сказал Лихачев.

В частности, госкорпорация планирует в 30-е годы начать создавать мощности в Хабаровском крае, пояснил он. Кроме того, одна из задач «Росатома» — получить первые атомные киловатт-часы на Приморской АЭС к 2032 году, добавил Лихачев.

В апреле глава «Росатома» заявил, что в ближайшие 20 лет в стране необходимо построить более 40 источников атомной генерации, чтобы к 2045 году достичь, согласно указу президента, доли атома в энергобалансе 25%. Сейчас, по разным оценкам, она составляет 21–22%.