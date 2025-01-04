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Военная операция на Украине ,  
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Захарова объяснила необходимость демилитаризации Украины

Захарова: США вооружали Украину еще до боев, поэтому ее надо демилитаризировать
Сюжет
Военная операция на Украине

Россия много лет предупреждала о последствиях поставок оружия Украине со стороны США, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова передает «РИА Новости».

«Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британии Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ, и про опасное сближение военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве нашей страны», — сказала Захарова, комментируя заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен

Поэтому одной из задач военной операции является демилитаризация Украины, подчеркнула Захарова.

Ранее Блинкен рассказал в интервью The New York Times, что США начали вооружать Украину еще до военной операции России. Штаты хотели убедиться, что у Украины есть то, что нужно, чтобы защитить себя, пояснил он.

Россия осуждает поставки оружия на Украину странами Запада. Президент России Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, назвал одной из ее целей демилитаризацию Украины. Российские власти неоднократно подчеркивали, что цели военной операции будут достигнуты.

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Мария Захарова демилитаризация Военная операция на Украине МИД Украина
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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