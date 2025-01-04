Захарова объяснила необходимость демилитаризации Украины

Захарова: США вооружали Украину еще до боев, поэтому ее надо демилитаризировать

Россия много лет предупреждала о последствиях поставок оружия Украине со стороны США, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова передает «РИА Новости».

«Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британии Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ, и про опасное сближение военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве нашей страны», — сказала Захарова, комментируя заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена.

Поэтому одной из задач военной операции является демилитаризация Украины, подчеркнула Захарова.

Ранее Блинкен рассказал в интервью The New York Times, что США начали вооружать Украину еще до военной операции России. Штаты хотели убедиться, что у Украины есть то, что нужно, чтобы защитить себя, пояснил он.

Россия осуждает поставки оружия на Украину странами Запада. Президент России Владимир Путин, объявляя о начале военной операции, назвал одной из ее целей демилитаризацию Украины. Российские власти неоднократно подчеркивали, что цели военной операции будут достигнуты.