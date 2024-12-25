В Анапе ветеринары и волонтеры спасли более 1200 попавших в мазут птиц
Ветеринары и волонтеры спасли в Анапе от мазута и разлитых после крушения танкеров нефтепродуктов более 1200 птиц, сообщает в официальном телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.
«Всех птиц отмывают от мазута, дают медикаменты. Волонтеры продолжают подвозить пострадавших животных», — говорится в посте штаба.
В реабилитационные центры и зоопарки добровольцы и медики передали больше тысячи птиц. Большинство спасенных птиц найдено в Анапе. По сообщению оперативного штаба, работа в основном центре помощи пернатым в поселке Витязево не прекращается даже ночью.
Разлив мазута в акваторию Черного моря и на его побережье произошел 15 декабря в Керченском проливе после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».
Власти и волонтеры занимаются очисткой пляжей от нефтепродуктов. В Анапе с пляжа собрали более 3 тыс. т загрязненного мазутом песка и 4 т нефтесодержащей жидкости. Министр экологии и природных ресурсов России Александр Козлов предупредил, что объем загрязненного мазутом грунта может увеличиться до 200 тыс. т.
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