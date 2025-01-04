В Москве такси разорвало пополам в результате аварии
В Москве столкнулись два автомобиля, один из них опрокинулся и загорелся, сообщает департамент транспорта столицы.
По информации дептранса, ДТП произошло на внутренней стороне 26 км МКАД, в районе развязки с Липецкой улицей. На месте работают оперативные службы города, движение в районе столкновения затруднено.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства.
Как пишет телеграм-канал «112», автомобиль въехал в машину такси, от удара она влетела в отбойник и загорелась. Такси разорвало пополам, видно на кадрах, которые опубликовал телеграм-канал. По предварительным данным, пострадал один человек — 15-летний подросток, его госпитализировали. передает «112».
Ранее 4 января легковой автомобиль после ДТП пробил ограждение на Лужнецкой набережной в Москве и упал в реку. В результате погиб один человек.
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