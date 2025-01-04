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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Легковой автомобиль, движущийся по дороге, подвергся атаке беспилотника вооруженных сил Украины. В результате были ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Женщина, находившаяся в автомобиле, получила минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения рук и ног. У мужчины — минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения головы и рук, рассказал Гладков. Оба пострадавших доставлены в центральную районную больницу, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Губернатор добавил, что автомобиль сильно поврежден.

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона
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Днем ранее в Белгородской области мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранение ноги, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Днем 4 января Минобороны отчиталось об уничтожении десяти беспилотников над российскими регионами.

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Белгородская область Шебекино беспилотники ВСУ Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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