В Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль
Легковой автомобиль, движущийся по дороге, подвергся атаке беспилотника вооруженных сил Украины. В результате были ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Женщина, находившаяся в автомобиле, получила минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения рук и ног. У мужчины — минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения головы и рук, рассказал Гладков. Оба пострадавших доставлены в центральную районную больницу, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Губернатор добавил, что автомобиль сильно поврежден.
Днем ранее в Белгородской области мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранение ноги, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Днем 4 января Минобороны отчиталось об уничтожении десяти беспилотников над российскими регионами.
Читайте РБК в Telegram.
На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года
Топ-7 лучших хетчбэков в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов