В Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль

Фото: vvgladkov / Telegram

Легковой автомобиль, движущийся по дороге, подвергся атаке беспилотника вооруженных сил Украины. В результате были ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Женщина, находившаяся в автомобиле, получила минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения рук и ног. У мужчины — минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения головы и рук, рассказал Гладков. Оба пострадавших доставлены в центральную районную больницу, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Губернатор добавил, что автомобиль сильно поврежден.

Днем ранее в Белгородской области мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранение ноги, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Днем 4 января Минобороны отчиталось об уничтожении десяти беспилотников над российскими регионами.