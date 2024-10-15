Спасавший жителей Курской области волонтер врезался в «зубы дракона»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вывозивший жителей из приграничных районов Курской области волонтер Иван Наумов попал в аварию, его машина наехала на противотанковые укрепления «зубы дракона», сообщил местный портал «Курские новости» и газета «Друг для друга».

Наумов попал в ДТП 12 октября, он возвращался из зоны боевых действий. Волонтер не пострадал, его автомобиль восстановлению не подлежит. Кто установил на дороге укрепления, неизвестно, пишут «Курские новости».

В тот же день на трассе Рыльск — Яньково еще один автомобиль врезался в противотанковые заграждения. В результате ДТП 68-летний водитель Renault получил ранения.

До начала боевых действий в Курской области Иван Наумов вместе с семьей жил в селе Коренево и работал в пожарной части. После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) семья спасателя переехала, однако Наумов начал помогать местным жителям — он вывозил людей из опасных районов и доставлял продукты. В частности, Наумов участвовал в эвакуации 98-летней участницы Курской битвы Клавдии Турсиной-Войтовой.