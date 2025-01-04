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Умер заслуженный артист России Александр Зотов

Александр Зотов&nbsp;в&nbsp;спектакле&nbsp;&laquo;Воскресение&raquo; в театре им. Н.В. Гоголя, Москва,&nbsp;23 мая 2023 г.
Александр Зотов в спектакле «Воскресение» в театре им. Н.В. Гоголя, Москва, 23 мая 2023 г. (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актер Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя, заслуженный артист России Александр Зотов умер 3 января в возрасте 69 лет за два дня до спектакля. Об этом сообщили на сайте театра.

«С прискорбием сообщаем, что 3 января ушел из жизни актер Театра Гоголя, заслуженный артист России Александр Борисович Зотов. Александру Борисовичу было 69 лет», — говорится в сообщении. Руководство театра выразило соболезнования близким, друзьям и коллегам актера.

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Зотов родился 29 апреля 1955 года в Москве. В 1982 году он окончил ГИТИС, после чего работал в Молодежном театре «На Красной Пресне». В 2021 году стал актером Театра Гоголя. Зотов стоял у истоков создания театра «Около дома Станиславского», в котором сыграл десятки ролей.

В Театре Гоголя Зотов играл центральные роли в спектаклях «Девять», «Воскресение», «Други игрищ и забав».

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