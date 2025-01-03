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Умерла актриса МХАТ имени Горького Генриэтта Ромодина

Артистке было 93 года, особенно она запомнилась зрителю комедийными ролями. Также Ромодина снялась в нескольких фильмах-спектаклях, включая «Цветы запоздалые» и «Принц и нищий»
Генриэтта Ромодина
Генриэтта Ромодина (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В возрасте 93 лет умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса МХАТ им. Горького Генриэтта Ромодина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 94-м году жизни скончалась актриса МХАТа Горького, заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Владимировна Ромодина», — говорится в сообщении.

На странице Ромодиной на сайте театра говорится, что она окончила Школу-студию МХАТ в 1958 году, отучившись на курсе режиссера Сергея Герасимова. Молодую актрису приняли в труппу Московского Художественного театра, в котором она сыграла более 30 ролей.

«Особенным успехом у зрителя пользовались ее комедийные роли, которые исполнялись с исключительным чувством меры и внутреннего такта», — говорится в некрологе.

Кроме звания заслуженной артистки РСФСР Ромодина была отмечена орденом Дружбы, орденом Почета и Почетной грамотой президента России.

В театре актриса сыграла роль Воды в «Синей птице» и Мисс Марчмонт в «Идеальном муже», Матери Валентины в спектакле «Валентин и Валентина» и Турусиной в «Мудреце», Катерины в «Прощании с Матерой» и Герцогини в «Западне для королевы», миссис Кэндер в «Школе злословия» и Дамы в «Зойкиной квартире».

Ромодина снялась также в нескольких фильмах-спектаклях, включая «Цветы запоздалые», «Принц и нищий», «Ольга Сергеевна», «Егор Булычев и другие», «Тени старого замка», «На всякого мудреца довольно простоты».

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