Умерла актриса МХАТ имени Горького Генриэтта Ромодина
В возрасте 93 лет умерла заслуженная артистка РСФСР, актриса МХАТ им. Горького Генриэтта Ромодина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале театра.
«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 94-м году жизни скончалась актриса МХАТа Горького, заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Владимировна Ромодина», — говорится в сообщении.
На странице Ромодиной на сайте театра говорится, что она окончила Школу-студию МХАТ в 1958 году, отучившись на курсе режиссера Сергея Герасимова. Молодую актрису приняли в труппу Московского Художественного театра, в котором она сыграла более 30 ролей.
«Особенным успехом у зрителя пользовались ее комедийные роли, которые исполнялись с исключительным чувством меры и внутреннего такта», — говорится в некрологе.
Кроме звания заслуженной артистки РСФСР Ромодина была отмечена орденом Дружбы, орденом Почета и Почетной грамотой президента России.
В театре актриса сыграла роль Воды в «Синей птице» и Мисс Марчмонт в «Идеальном муже», Матери Валентины в спектакле «Валентин и Валентина» и Турусиной в «Мудреце», Катерины в «Прощании с Матерой» и Герцогини в «Западне для королевы», миссис Кэндер в «Школе злословия» и Дамы в «Зойкиной квартире».
Ромодина снялась также в нескольких фильмах-спектаклях, включая «Цветы запоздалые», «Принц и нищий», «Ольга Сергеевна», «Егор Булычев и другие», «Тени старого замка», «На всякого мудреца довольно простоты».
На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года
Топ-7 лучших хетчбэков в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов