Муж звезды «Белого лотоса» Обри Плаза покончил с собой
Сценарист и режиссер Джефф Баэна, муж звезды сериала «Белый лотос» Обри Плаза, покончил с собой в возрасте 47 лет, сообщило издание People.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что помощник обнаружил тело режиссера в доме в Лос-Анджелесе около 10:30 утра по местному времени в пятницу, 3 января.
Издание сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, что Баэна покончил жизнь самоубийством. Детали произошедшего не уточняются.
Режиссер родился и вырос в Майями. После окончания киношколы Нью-Йоркского университета он переехал в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру в сфере развлечений.
Баэна был режиссером фильмов «Если твоя девушка — зомби», «Наездница», «Джоши», «Маленькие часы», «Кружи меня» и других.
Баэна начал встречаться с актрисой Обри Плаза в 2011 году. Об их браке стало известно в мае 2021 года.
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