Ивлеева сообщила о решении покинуть свой ресторанный проект

Анастасия Ивлеева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Блогер и телеведующая Настя Ивлеева сообщила о решении покинуть ресторанный проект NUDLES by IVLEEVA спустя полгода после его открытия. В своем телеграм-канале блогер рассказала, что передаст управление проектом своему партнеру.

Ивлеева открыла заведение азиатской кухни вместе с ресторатором Александром Пичугиным в июне 2024 года. По ее словам, рейтинг заведения остается высоким с момента его открытия.

«Безусловно, это очень вдохновляет и радует меня. Тем не менее я вынуждена сообщить, что я оставляю проект, доверив его дальнейшее управление и развитие своему партнеру!» — рассказала Ивлеева. Она добавила, что планирует сфокусироваться на других проектах.

По данным СПАРКа, Ивлеева вышла из числа учредителей компании «Блеск» 16 декабря, ей принадлежало 20%.

В октябре телеведущая направила заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака, под которым сможет заниматься организацией путешествий, а также производством мебели и алкоголя.