Bloomberg узнал о возможном слиянии Getty Images с Shutterstock

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Американское фотоагентство Getty Images изучает возможность слияния со своим конкурентом Shutterstock, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Акции Getty Images выросли на 32%, что является максимальным показателем с 2023 года, а акции Shutterstock — на 12%.

Getty Images рассматривает варианты того, как оформить сделку, которая объединит две крупнейшие компании — поставщиков лицензионного визуального контента в США, сообщили анонимные источники. Обсуждения продолжаются, и компания может решить не идти на слияние с конкурентом.

Представители Getty Images и Shutterstock не комментировали информацию о возможной сделке, передает издание.

Обсуждения о слиянии двух компаний проходят на фоне повышенного спроса на визуальный контент, поскольку потребители все больше времени проводят в Сети.

Фотобанк Getty Images был основан в 1995 году и располагает крупной библиотекой фотографий, видео, иллюстраций и музыки, которые используются в новостной, развлекательной и рекламной индустрии.