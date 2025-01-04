Убийцу в костюме Деда Мороза арестовали в Чувашии
Подозреваемому в убийстве предпринимателя в городе Канаш в Чувашии избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Чувашии.
По версии следствия, 71-летний житель села Вутабоси, одетый в костюм Деда Мороза, днем 2 декабря из-за личных неприязненных отношений застрелил из огнестрельного оружия хозяина магазина в городе Канаш.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).
Мужчина несколько раз выстрелил из оружия в хозяина магазина, от полученных ранений предприниматель скончался на месте. Позже следственный комитет Чувашии сообщил о задержании подозреваемого по месту жительства в Канашском округе.
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