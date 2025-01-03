В Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза убил человека в магазине

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В городе Канаш в Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза в одном из магазинов убил человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Об этом также пишет телеграм-канал Baza, по информации которого погибший был владельцем магазина.

Позже Следственный комитет Чувашии сообщил о задержании подозреваемого по месту жительства в одной из деревень Канашского округа. Сыщики СК установили, что 2 января в магазин зашел мужчина в костюме Деда Мороза и несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в хозяина магазина за прилавком. От полученных ранений предприниматель скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). Причиной убийства, по предварительной версии, стал долг хозяина магазина перед подозреваемым.

Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

К моменту, когда на место преступления прибыли сотрудники Росгвардии, убийцы в магазине уже не было, писала Baza. Сотрудникам полиции по следам удалось вычислить, что подозреваемый ушел пешком в поле до стоящего в нем дома.