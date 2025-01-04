В российских регионах наблюдали сближение Луны и Венеры. Фото
С вечера 3 января в небе с территории России можно было наблюдать максимальное сближение Луны и Венеры. Из-за сближения с Луной планета выглядела ярче обычного, благодаря чему ее было видно невооруженным глазом. Небесные тела находились рядом на протяжении почти трех часов.
Директор Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта, профессор Казанского федерального университета объяснил, что близкое расположение Луны и Венеры в небе — это оптическая иллюзия. На самом деле они находились на большом расстоянии друг от друга. «Луна, двигаясь по орбите, подошла близко к лучу зрения земного наблюдателя, к тому месту по координатам, где находилась Венера», — рассказал профессор.
В пресс-службе Большого новосибирского планетария рассказали, что за месяц Луна, как самый быстрый объект, успевает побывать как минимум в 13 созвездиях и при этом разминуться со всеми планетами. Время от времени она проходит очень близко от них, образуя тесные сближения.
В ноябре на территории России можно было наблюдать редкое явление под названием «Бобровая Луна». В этот момент спутник Земли приблизился к ней на 357 428 км и был ярче и больше, чем в обычное полнолуние.
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