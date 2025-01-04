Россияне могли наблюдать сближение Луны и Венеры

Сближение Луны и Венеры можно было увидеть в регионах России, в том числе в европейской части. Об этом сообщает пресс-служба Большого новосибирского планетария. Это явление можно было наблюдать в течение нескольких часов с вечера 3 января после захода солнца.

Также в ночь на 4 января ожидается пик звездопада Квадрантиды, отметили в пресс-службе. Продлится метеорный поток до 12 января.

В планетарии рассказали, что за месяц Луна, как самый быстрый объект, успевает побывать по меньшей мере в 13 созвездиях и при этом разминуться со всеми планетами. Иногда она проходит очень близко от планет, а иногда и вовсе закрывает их на непродолжительное время для земного наблюдателя — в таких случаях говорят о покрытии Луной планет.

В ноябре 2024 россияне наблюдали «Бобровое полнолуние» — ноябрьское полнолуние. Так его нарекли индейские племена, которые отражали в названиях особенности определенного месяца. «Бобровая Луна» относится к суперлуниям. В астрономии явление совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.