«РИА Новости» узнали об уголовном деле против историка Тамары Эйдельман

Тамара Эйдельман (внесена Минюстом России в список иностранных агентов) (Фото: eidelman / Telegram)

Против историка Тамары Эйдельман (внесена Минюстом в список иноагентов) завели новое уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, Эйдельман вменяется обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК России (реабилитация нацизма с использованием интернета).

РБК обратился за комментарием к Тамаре Эйдельман

Летом прошлого года против историка уже было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Тогда поводом для уголовного дела стала запись авторской программы Эйдельман. В прокуратуре сообщали, что обнаружили в записи «высказывания, выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества».

Заслуженный учитель России Тамара Эйдельман попала в список иноагентов в сентябре 2022-го. Эйдельман осудила проведение военной операции на Украине и уехала из страны. Ведет свой YouTube-канал с видео об исторических событиях и личностях.