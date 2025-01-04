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Общество ,  
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В Авачинской бухте на Камчатке произошел разлив мазута

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура
Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В Авачинской бухте в Петропавловске-Камчатском произошел разлив нефтепродуктов при перекачке топлива из танкера «Остров Сахалин» в береговые емкости ТЭЦ-1 «Камчатскэнерго». Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что попадание нефтепродуктов в воду не зафиксировано. Организована проверка соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта. Если в ходе проверки будут зафиксированы нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечается в сообщении. 

В Крыму собрали мазут после крушения танкеров на 4 км берега
Общество

В Краснодарском крае продолжают ликвидировать последствия крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. На днях специалисты МЧС и волонтеры закончили очистку более 4 км берега от мазута. К вечеру 2 января глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с пляжей в Анапе и Темрюкском районе вывезено более 78 тыс. т загрязненного песка.

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Теги
Камчатка разлив мазута нефтепродукты Петропавловск-Камчатский
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