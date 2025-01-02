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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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В Крыму собрали мазут после крушения танкеров на 4 км берега

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Крушение танкеров в Керченском проливе

В Крыму собрали мазут после крушения танкеров на 4 км берега
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В Крыму специалисты МЧС и волонтеры закончили уборку более 4 км берега от следов мазута с затонувших танкеров, сообщила пресс-служба МЧС России.

За день появилось два новых участка побережья, загрязненных мазутом.

«Сотрудники МЧС России и волонтеры: очистили более 4 км берега; собрали и вывезли более 2 т загрязненного песка и грунта», — говорится в сообщении.

За сутки обследовали 214 км береговой линии. А с начала работ по очистке удалось убрать более 48,5 км побережья из обследованных 1803 км, сообщили в МЧС. Во время работ собрали и вывезли 229 т загрязненного грунта. Также спасли 168 птиц.

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В декабре танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. В результате топливо разлилось. В Анапе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Пятна мазута появились на пляжах в Темрюкском и Анапском районах, а также в Крыму. Всего оказалось загрязнено 49 км береговой линии.

Ранее в Крыму обнаружили два участка побережья, загрязненных мазутом после крушения танкеров, сообщило МЧС. Первый участок длиной около 1,8 км расположен в Керчи рядом с городским пляжем. Второй, длиной 2,1 км, находится в Ленинском районе у озера Тобечик.

На месте загрязнения 2 января работали 150 человек и 48 единиц техники, сообщили в ведомстве.

За сутки, с 31 декабря, с пляжей в Крыму и Краснодарском крае собрали почти 2 тыс. т песка с мазутом. Если накануне с них было убрано 69 тыс. т загрязненного песка и грунта, то к 1 января этот объем вырос до 71,4 тыс. т. Вечером 2 января глава Краснодарского Края Вениамин Кондратьев сообщил, что с пляжей в Анапе и Темрюкском районе уже вывезено более 78 тыс. т загрязненного грунта.

Также спасатели обследовали фрагменты танкеров, которые потерпели крушение в Керченском проливе и с которых произошла утечка мазута. Специалисты установили, что из них вытекло не более 2,4 т мазута.

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Теги
Крым Краснодарский край мазут МЧС
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