Оппозиция Германии поддержала размещение немецких сил на Украине

Родерих Кизеветтер (Фото: dts Nachrichtenagentur / imago-images.de / Global Look Press)

Альтернативы размещению немецких миротворцев на Украине после окончания специальной операции нет. Об этом заявил спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, передает польское издание Rzeczpospolita.

Кизеветтер добавил, что Германия обязана вмешаться в происходящее на Украине «в нужное время с хорошо оснащенными войсками» и исключить этот вариант было бы безрассудно. Депутат также отметил, что участие немецких миротворцев должно осуществляться в рамках совместных действий ЕС и НАТО.

В конце декабря кандидат в канцлеры Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что Германия должна участвовать в миротворческой миссии на Украине на основе консенсуса с Россией.

В начале декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила, что немецкие войска могут принять участие в обеспечении мира после прекращения огня между Россией и Украиной.