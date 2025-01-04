Оппозиция Германии поддержала размещение немецких сил на Украине
Альтернативы размещению немецких миротворцев на Украине после окончания специальной операции нет. Об этом заявил спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер, передает польское издание Rzeczpospolita.
Кизеветтер добавил, что Германия обязана вмешаться в происходящее на Украине «в нужное время с хорошо оснащенными войсками» и исключить этот вариант было бы безрассудно. Депутат также отметил, что участие немецких миротворцев должно осуществляться в рамках совместных действий ЕС и НАТО.
В конце декабря кандидат в канцлеры Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц заявил, что Германия должна участвовать в миротворческой миссии на Украине на основе консенсуса с Россией.
В начале декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила, что немецкие войска могут принять участие в обеспечении мира после прекращения огня между Россией и Украиной.
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