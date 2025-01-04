Росавиация: в Пулково вновь приостановили прием и отправку рейсов

В Пулково вновь приостановили прием и отправку рейсов

Ограничения действуют с 07:45 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Аэропорт закрывается второй раз за ночь. Губернатор сообщал об уничтожении дрона в Финском заливе

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Они действуют с 07:45 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал Кореняко.

Портал 78.ru писал, что аэропорт закрывался с 23:43 до 00:48, после чего возобновил работу. Об ограничениях сообщал также телеграм-канал Shot.

Позднее, ночью, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что близ Лужской губы Финского залива был сбит беспилотник. Он уточнил, что пострадавших и разрушений не было.

Утром Минобороны отчиталось об уничтожении 16 дронов над Россией за ночь, в том числе одного над Ленинградской областью.