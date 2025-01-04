Избранный вице-президент США Вэнс перенес операцию
Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс перенес операцию на пазухах носа, сообщает Fox News.
«Избранный вице-президент проходит запланированную ранее небольшую операцию на носовых пазухах и вернется к работе завтра», — подтвердил пресс-секретарь Вэнса Уильям Мартин.
Вэнсу провели операцию врачи больницы Университета Джорджа Вашингтона. Республиканец смог присутствовать на заседании Сената США 119-ого, где вице-президент Камала Харрис приводила к присяге новых сенаторов, пишет издание.
3 января в США приступил к работе новый созыв конгресса. Выборы состоялись в ноябре — одновременно с президентскими.
По итогам всеобщих выборов республиканцы получили большинство мест сразу в обеих палатах: 53 из 100 в сенате и 220 из 435 в палате представителей.
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