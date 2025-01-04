Трамп выдвинул послом в Эстонии экс-главу российско-американского фонда

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру экс-главы российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на пост посла Соединенных Штатов в Эстонии. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Я рад объявить о выдвижении Романа Пипко на пост следующего посла Соединенных Штатов в Эстонской Республике», — говорится в сообщении.

Трамп отметил, что Пипко родился и вырос в Эстонии. Он окончил Колумбийский университет и Йельскую школу права. Пипко имеет большой опыт работы с иностранными правительствами. Он представлял интересы США в Европейском банке реконструкции и развития. Он также вел переговоры по проектам США в Монголии, Африке, России, Западной Европе и Эстонии.

Трамп уже объявлял кандидатуры послов, которые будут представлять интересы США во время второго срока республиканца. Так, американским послом в Великобритании станет предприниматель Уоррен Стивенс. Представлять интересы США во Франции будет тесть дочери Трампа Иванки Чарльз Кушнер, а бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби займет должность посла в Израиле.