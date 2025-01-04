Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили еще четыре дрона

Над Брянской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Брянской области четыре беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Богомаз сообщал о сбитии беспилотника ВСУ в 01:06. Тогда глава региона также отметил, что никто не пострадал и разрушений нет.

3 января в течение дня над регионом были уничтожены семь БПЛА, писал губернатор в телеграм-канале.