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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУ

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили еще четыре дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Брянской области четыре беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Богомаз сообщил об уничтожении нескольких дронов над Брянской областью
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Богомаз сообщал о сбитии беспилотника ВСУ в 01:06. Тогда глава региона также отметил, что никто не пострадал и разрушений нет.

3 января в течение дня над регионом были уничтожены семь БПЛА, писал губернатор в телеграм-канале.

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Александр Богомаз Брянская область дроны
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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