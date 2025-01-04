Над Брянской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУ
Силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Брянской области четыре беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении.
Богомаз сообщал о сбитии беспилотника ВСУ в 01:06. Тогда глава региона также отметил, что никто не пострадал и разрушений нет.
3 января в течение дня над регионом были уничтожены семь БПЛА, писал губернатор в телеграм-канале.
Читайте РБК в Telegram.
На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года
Топ-7 лучших хетчбэков в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов