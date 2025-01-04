 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Британии ответили на слова Маска о самом страшном массовом преступлении

Министр здравоохранения Британии предложил Маску помочь в борьбе с педофилией

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг предложил миллиардеру Илону Маску (богатейший человек мира по версии Forbes с состоянием $424,9 млрд) помочь стране в борьбе с педофилией. Об этом министр заявил в комментарии телеканалу ITV.

«Некоторые критические замечания, которые сделал Илон Маск, на мой взгляд, необдуманны и, безусловно, основаны на неверной информации, но мы готовы сотрудничать с Илоном Маском, который, я думаю, может сыграть важную роль с помощью своей социальной сети, чтобы помочь нам решить эту проблему», — сказал он.

Маск назвал госизменой продажу материалов для стены на границе с Мексикой
Политика
Фото:Michael Gonzalez / Getty Images

Ранее Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера «в соучастии в массовых изнасилованиях девочек» в стране, которые происходили когда тот был прокурором. «Стармер должен уйти, и ему должны быть предъявлены обвинения в соучастии в самом страшном массовом преступлении в истории Великобритании», — написал американский предприниматель в соцсети Х.

По информации газеты The Telegraph, более тысячи девочек в городе Телфорд подверглись изнасилованиям со стороны банд, в которые входили мужчины — выходцы из стран Азии. Аналогичные преступления происходили и в других городах. Многие из них замалчивались как полицией, так и властями, пишет издание.

Читайте РБК в Telegram.

На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия

Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде

С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей

Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года

Топ-7 лучших хетчбэков в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Илон Маск Кир Стармер Великобритания
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Материалы по теме
В партии Шольца заявили, что Маск пересек «границы допустимого»
Политика
NYT узнала, что Маск с выборов живет в резиденции Трампа
Политика
Маск предложил установить на Марсе прямую демократию
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
В «Уральских авиалиниях» назвали причину экстренной посадки в ЕгиптеОбщество, 07:48
В Британии ответили на слова Маска о самом страшном массовом преступленииПолитика, 07:43
Минобороны отчиталось об уничтожении 16 дронов над Россией за ночьПолитика, 07:12
Смоленский губернатор сообщил об уничтожении пяти дронов за ночьПолитика, 07:08
Как средний долг россиянина коллекторам упал ниже ₽200 тыс. ИнфографикаФинансы, 07:00
Харрис запнулась во время клятвы верности флагу СШАПолитика, 06:58
Над Брянской областью сбили еще четыре беспилотника ВСУПолитика, 06:30
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Трамп допустил «конец президентству в США» после решения суда о приговореПолитика, 06:12
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Египте сразу после взлетаОбщество, 05:57
Вице-канцлер заявил об отсутствии роста экономики Германии с 2018 годаПолитика, 05:34
Denník N раскрыла местонахождение Фицо после его «исчезновения»Политика, 05:27
Белый дом отказался изменять решение о флаге на инаугурации ТрампаПолитика, 04:56
Умерла создательница сериала «Паровозик Томас» Бритт ЭллкрофтОбщество, 04:46
В Польше начали расследование против экс-министра из-за заправщиковПолитика, 04:27