В Британии ответили на слова Маска о самом страшном массовом преступлении
Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг предложил миллиардеру Илону Маску (богатейший человек мира по версии Forbes с состоянием $424,9 млрд) помочь стране в борьбе с педофилией. Об этом министр заявил в комментарии телеканалу ITV.
«Некоторые критические замечания, которые сделал Илон Маск, на мой взгляд, необдуманны и, безусловно, основаны на неверной информации, но мы готовы сотрудничать с Илоном Маском, который, я думаю, может сыграть важную роль с помощью своей социальной сети, чтобы помочь нам решить эту проблему», — сказал он.
Ранее Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера «в соучастии в массовых изнасилованиях девочек» в стране, которые происходили когда тот был прокурором. «Стармер должен уйти, и ему должны быть предъявлены обвинения в соучастии в самом страшном массовом преступлении в истории Великобритании», — написал американский предприниматель в соцсети Х.
По информации газеты The Telegraph, более тысячи девочек в городе Телфорд подверглись изнасилованиям со стороны банд, в которые входили мужчины — выходцы из стран Азии. Аналогичные преступления происходили и в других городах. Многие из них замалчивались как полицией, так и властями, пишет издание.
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