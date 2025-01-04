В Британии ответили на слова Маска о самом страшном массовом преступлении

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг предложил миллиардеру Илону Маску (богатейший человек мира по версии Forbes с состоянием $424,9 млрд) помочь стране в борьбе с педофилией. Об этом министр заявил в комментарии телеканалу ITV.

«Некоторые критические замечания, которые сделал Илон Маск, на мой взгляд, необдуманны и, безусловно, основаны на неверной информации, но мы готовы сотрудничать с Илоном Маском, который, я думаю, может сыграть важную роль с помощью своей социальной сети, чтобы помочь нам решить эту проблему», — сказал он.

Ранее Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера «в соучастии в массовых изнасилованиях девочек» в стране, которые происходили когда тот был прокурором. «Стармер должен уйти, и ему должны быть предъявлены обвинения в соучастии в самом страшном массовом преступлении в истории Великобритании», — написал американский предприниматель в соцсети Х.

По информации газеты The Telegraph, более тысячи девочек в городе Телфорд подверглись изнасилованиям со стороны банд, в которые входили мужчины — выходцы из стран Азии. Аналогичные преступления происходили и в других городах. Многие из них замалчивались как полицией, так и властями, пишет издание.