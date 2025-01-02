 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Маск назвал госизменой продажу материалов для стены на границе с Мексикой

Портал The Daily Wire сообщил, что по поручению администрации Байдена неиспользованные материалы для стены на границе с Мексикой выставляют на аукционе. Трамп после этого призвал его прекратить продажу

Продажа стройматериалов для стены на границе США и Мексики является госизменой, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети Х (Twitter).

Так основатель SpaceX прокомментировал пост одного из пользователей о том, что администрация действующего президента Джо Байдена продала их за $5 и демонтаже заграждений с колючей проволокой.

«Сто процентов государственная измена», — написал Маск.

США выиграли спор с Мексикой из-за импорта ГМО-кукурузы
Экономика

Избранный президент Дональд Трамп, в администрации которого будет работать миллиардер, в середине декабря призвал Байдена прекратить продажу неиспользованных компонентов для заграждения, строительство которого республиканец начал в свой первый срок на посту главы государства (2017-2021 годы).

Трамп выступил с обращением вскоре после публикации в издании  The Daily Wire, где утверждалось, что по поручению администрации действующего президента неиспользованные комплектующие вывозятся с южной границы и выставляют на аукцион на площадке GovPlanet.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Илон Маск Джо Байден Дональд Трамп стройматериалы Мексика США
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Маск назвал госизменой продажу материалов для стены на границе с МексикойПолитика, 08:13
В Минобороны сообщили о 13 сбитых за ночь в пяти регионах дронахПолитика, 08:05
WP назвала цель китайских хакеров, атаковавших Минфин СШАПолитика, 08:03
Синоптики пообещали теплую погоду и снег с дождем в Москве 2 январяОбщество, 07:34
NYT объяснила интерес Трампа к Гренландии проблемами с климатомПолитика, 07:17
В МВД сообщили о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХФинансы, 07:01
В Росавиации сообщили о снятии всех ограничений в аэропортахОбщество, 06:34
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Тайвань сообщил о приближении трех самолетов и семи кораблей КНРПолитика, 06:29
В Минобороны сообщили об уничтожении трех танков ВСУ в Курской областиПолитика, 05:56
В партии Шольца заявили, что Маск пересек «границы допустимого»Политика, 05:54
Глава Воронежской области сообщил о перехвате беспилотникаПолитика, 05:24
Оппонент Орбана призвал к досрочным выборам в ВенгрииПолитика, 05:10
Полиция нашла во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck канистры бензинаПолитика, 04:48
США расследуют связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом CybertruckПолитика, 04:25