Маск назвал госизменой продажу материалов для стены на границе с Мексикой
Продажа стройматериалов для стены на границе США и Мексики является госизменой, заявил предприниматель Илон Маск в соцсети Х (Twitter).
Так основатель SpaceX прокомментировал пост одного из пользователей о том, что администрация действующего президента Джо Байдена продала их за $5 и демонтаже заграждений с колючей проволокой.
«Сто процентов государственная измена», — написал Маск.
Избранный президент Дональд Трамп, в администрации которого будет работать миллиардер, в середине декабря призвал Байдена прекратить продажу неиспользованных компонентов для заграждения, строительство которого республиканец начал в свой первый срок на посту главы государства (2017-2021 годы).
Трамп выступил с обращением вскоре после публикации в издании The Daily Wire, где утверждалось, что по поручению администрации действующего президента неиспользованные комплектующие вывозятся с южной границы и выставляют на аукцион на площадке GovPlanet.
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