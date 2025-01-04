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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Харрис запнулась во время клятвы верности флагу США

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Возвращение Трампа в Белый дом

Вице-президент США Камала Харрис запнулась, когда произносила клятву верности американскому флагу на первом заседании сената конгресса 119-го созыва. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Согласно конституции США, председателем верхней палаты конгресса является вице-президент страны. Харрис провела в ходе заседания церемонию приведения к присяге избранных по итогам состоявшихся 5 ноября 2024 года выборов новых членов сената. Во время нее необходимо произнести клятву, которая начинается со слов: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки».

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На кадрах трансляции видно, что Харрис заявила о «верности Соединенным Штатам», забыв слово «флаг». Политик запнулась и продолжила, но так и не произнесла слово «флаг» в клятве.

3 января в США приступил к работе новый созыв конгресса. Выборы состоялись в ноябре — одновременно с президентскими.

По итогам всеобщих выборов республиканцы получили большинство мест сразу в обеих палатах: 53 из 100 в сенате и 220 из 435 в палате представителей.

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Камала Харрис США клятва
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Камала Харрис

политик, вице-президент США
20 октября 1964 года
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