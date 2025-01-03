Богомаз сообщил об уничтожении нескольких дронов над Брянской областью
Над Брянской областью сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
В 20:18 он написал, что были уничтожены три дрона. Спустя полтора часа Богомаз уточнил, что был сбит еще один беспилотник. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил губернатор.
Около семи вечера Богомаз писал об уничтожении одного дрона. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
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