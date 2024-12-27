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Технологии и медиа ,  
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В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы

Фото: ФМБА России
Фото: ФМБА России

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) получили регистрационное удостоверение на импортозамещенный радиофармпрепарат «Ракурс (223Ra)» для лечения рака предстательной железы, сообщило агентство.

Там отметили, что речь идет о препарате двойного действия, разработанном на основе отечественного сырья. «Во-первых, он уничтожает метастазы в костях, давая возможность человеку с диагнозом «рак предстательной железы» продлить жизнь на фоне заболевания. <...> Во-вторых, радий-223 воздействует на болевой синдром и дает возможность отказаться от применения обезболивающей лекарственной терапии, что значительно повышает качество жизни пациента», — рассказали в ФМБА.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Разработчики препарата полагают, что он имеет большие перспективы для расширения показаний при лечении метастаз в костях при других локализациях опухоли.

Выданная регистрация поможет быстрее передавать лекарство пациентам и в целом сделать доступнее методику лечения для граждан России.

В июне 2024 года директор Научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Вячеслав Косоруков заявил, что в России разработали вакцину от рака и уже доказали ее эффективность на мышах. По словам руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, при лечении рака кишечника ученые сумели свести к нулю побочные действия вакцины с помощью «специальных биотехнологических приемов». На очереди, по ее словам, создание вакцины от меланомы (рак кожи) и глиобластомы (рак мозга).

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