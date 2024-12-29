В Норвегии самолет KLM экстренно сел и выкатился за переделы полосы
В норвежском аэропорту Торп, расположенном близ города Саннефьорда, вечером 28 декабря пассажирский лайнер KLM, следовавший из Осло в Амстердам, совершил экстренную посадку и выкатился за пределы полосы. Об этом сообщила авиакомпания. NRK передает, что взлетно-посадочная полоса небольшого аэропорта, который находится примерно в 110 км от норвежской столицы, остается перекрытой из-за самолета.
В авиакомпании сообщили, что решение об аварийной посадке было принято из-за «громкого шума» на борту. NRK со ссылкой на пассажиров пишет, что у самолета наблюдались проблемы с гидравликой, об этом им сообщили члены экипажа. По данным VG, пилоты потеряли управление и не смогли остановить самолет после посадки.
Никто из 182 человек на борту не пострадал.
Пассажиров уже отправили автобусом в Осло, 29 декабря за ними отправят резервный борт, сообщила KLM. Обстоятельства инцидента будут расследоваться.
Утром 29 декабря в Южной Корее разбился борт Jeju Air. По предварительным данным, он столкнулся с птицами и не смог выпустить шасси при посадке. Выжили два человека, пока известно о 177 жертвах. Всего на борту было 181 человек.
В канадском Галифаксе частично загорелся самолет авиакомпании PAL Airlines, выполнявший внутренний рейс. О пострадавших не сообщалось.
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