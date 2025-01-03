В Белгородской и Курской областях объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Белгородской и Курской областях.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность», — написал губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале в 23:32.

Он призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

В 00:01 Гладков написал об отбое тревоги.

«Курская область: ракетная опасность!» — сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.

Там призвали жителей области укрыться в помещении без окон со сплошными стенами (коридоре, ванной или кладовой), а находящихся на улице — зайти в ближайшее здание.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. Так, в Курской области за 2 января силы противовоздушной обороны сбили четыре украинские ракеты.